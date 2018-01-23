"Умные вокзалы" будут встречать болельщиков на ЧМ-2018 в России

Некоторые вокзалы уже оснащены датчиками, передающими информацию о составе и температуре воздуха, освещенности, а также датчиками движения и подачи воды.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Вокзалы городов-участников Чемпионата мира по футболу-2018 будут оснащены системой "Умный вокзал", которая обеспечит комфортное пребывание болельщиков на вокзалах ЧМ-2018, сообщает пресс-служба РЖД.

"Автоматизированный диспетчерский центр позволит круглосуточно контролировать работу основных систем жизнеобеспечения вокзалов: вентиляция, кондиционирование, освещение, отопление и увлажненность воздуха. Это обеспечит гостям вокзалов максимально комфортные условия пребывания", — говорится в сообщении пресс-службы.

Около 35 вокзальных комплексов в настоящий момент оснащено системой "Умный вокзал". Показатели системы при любом отклонении в автоматическом режиме оперативно приводятся к нормативным. Внедрение новых технологий позволяет сэкономить ресурсы и исключить человеческий фактор в оперативной работе.

Проект "Умный вокзал" впервые внедрен на железнодорожном вокзале Анапа более 10 лет назад. Там же были установлены солнечные батареи, которые и сегодня позволяют вокзальному комплексу экономить до 25% электроэнергии. "Умная" система использования альтернативных источников энергии позволила вокзалу стать практически автономным от городских энергоносителей.