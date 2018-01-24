Проект о штрафах за незаконную реализацию билетов на ЧМ прошел II чтение

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Законопроект, вводящий административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году в России, был принят Госдумой во втором чтении, сообщает РИА Новости.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты 14 ноября.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность за незаконную реализацию билетов на матчи или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями или за изменение при их реализации установленной стоимости.

За совершение указанных правонарушений законопроектом предлагается установить наложение административного штрафа на граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета на матч чемпионата мира, явившегося предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета, указанной в документе, дающем право на получение входного билета, но не менее 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей. Такие же размеры штрафов предусматриваются для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также предусматривается административная ответственность за реализацию поддельных входных билетов.

За реализацию поддельных билетов предусмотрен штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, должностных лиц — в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Что касается юридических лиц, они могут быть оштрафованы на сумму от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей или им грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Указанные санкции установлены, исходя из практики стоимости незаконно реализованных билетов на матчи предыдущих чемпионатов мира по футболу", — также отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.