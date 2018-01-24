Минстрой РФ: завершили строительство коммунальной инфраструктуры ЧМ-2018

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. Строительство коммунальной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года в России завершили, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя Михаила Мень.

"Мы практически завершили те обязательства, которые брал на себя Минстрой в рамках инфраструктуры для тех городов, в которых будет проходить чемпионат мира по футболу", — сказал Мень, добавив, что почти все объекты уже введены в строй, кроме водоочистных сооружений в Волгограде, где осталось провести пусконаладочные работы.

Минстрой — ответственный исполнитель по подготовке коммунальной инфраструктуры спортобъектов в шести регионах: Волгоградской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях и Республике Мордовия.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.