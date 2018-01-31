23:23 31 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Болельщики, архивное фото

Больше чем в Бразилию: почти 5 млн заявок подано на билеты на ЧМ-2018

© Sputnik. Григорий Сысоев
FIFA-2018
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Завершился первый период второго этапа продажи билетов на матчи ЧМ-2018, в период которого количество заявок на билеты превысило соответствующие показатели ЧМ-2014, который прошел в Бразилии.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. В первый период второго этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России было подано более 4,9 миллиона заявок, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Всего было подано 4 905 169 заявок. Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка.

"Большинство заявок было подано российскими болельщиками (2 503 957 билетов запрошено), в то время как болельщики из Германии (338,414), Аргентины (186,005), Мексики (154,611), Бразилии (140,848), Польши (128,736), Испании (110,649), Перу (100,256), Колумбии (87,786), США (87,052) и Голландии (71,096) также входят в число лидеров в этом отношении. При этом 49% билетов запрошено болельщиками из-за рубежа", — говорится в сообщении.

По итогам первого этапа продаж билетов на матчи предстоящего чемпионата мира, который завершился 28 ноября, было распределено 742 760 билетов.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.




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