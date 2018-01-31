Как живет маленький "Месси" из Афганистана после встречи с кумиром

Как сложилась судьба маленького "Месси" из Афганистана, чья мечта встретиться с кумиром - нападающим сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионелем Месси, исполнилась два года назад.

Sputnik

Маленький афганский мальчик Муртаза Ахмади очень любил футбол и звезду мирового футбола Лионеля Месси. Он просил своего отца купить ему такую же футболку, как у Месси, но отец не нашел на местном базаре похожей. Тогда пятилетний Муртаза взял пластиковый пакет с бело-синими полосками и попросил своего брата написать на нем имя и номер своего любимого игрока.

Так два года назад в 2016 году фото Муртазы в футболке из пакета с номером и фамилией аргентинского голеодора появилось в социальных сетях и вызвало ажиотаж во всем мире.

Сам Лионель Месси, узнав о своем маленьком преданном фанате из далекого Афганистана, был настолько тронут этой историей, что отправил мальчику в качестве подарка футбольный мяч и две футболки. Тогда в интервью Sputnik мальчик рассказал, что очень рад подарку, но тем не менее надеется и на встречу с легендой футбола.

СМИ публиковали интервью с верным болельщиком и его семьей, потом всех пригласили в Кабул, где Федерация по футболу Афганистана пообещала устроить встречу маленькому "Месси" с его кумиром.

Sputnik Афганистан решил узнать, как сегодня поживает маленький "Месси", и не угас ли его интерес к футболу.

Муртазе Ахмади 7 лет, и он живет в уезде Джагури афганской провинции Газни. Отец мальчика Мохаммад Ареф Ахмади рассказал Sputnik, как Муртаза впервые увидел Лионеля Месси по телевизору во время футбольного матча и с тех пор стал одним из его ярых фанатов, как он радовался простому пакету, потому что он был похож на такую же футболку, как у Месси.

После того, как история получила продолжение в мировых СМИ, и Месси передал презенты для маленького Муртаза, футболист не забыл про своего юного афганского поклонника и повидался с ним на одной из товарищеских встреч "Барселоны" в столице Катара Дохе.

"Когда я увидел, как Месси обнял сына и вывел его за руку на поле, я расплакался", – поделился своими воспоминаниями отец Муртазы.

© AFP 2018/ STR, Karim JAAFAR Фанат Лионеля Месси Муртаза Ахмади со своим кумиром

Однако у этой доброй истории есть и обратная сторона: семье маленького" Месси" стали поступать угрозы.

"Из-за угроз мы были вынуждены покинуть Джагури и укрыться в Пакистане" – пояснил отец мальчика.

Но через два года тяготы жизни на чужбине заставили семью вернуться домой. Сейчас Ареф живет с четырьмя сыновьями и четырьмя дочерями в родном уезде, и его тревожит лишь одно обстоятельство: его дети не могут посещать школу. А маленький "Месси" продолжает играть в футбол с друзьями. Он мечтает однажды стать профессиональным футболистом и выступать за афганскую национальную сборную по футболу.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.