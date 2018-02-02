20:40 02 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Эрмитажный кот Ахилл

Карьера оракула: кот Ахилл будет предсказывать результаты матчей ЧМ-2018

© Фото: предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
FIFA-2018
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Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда.

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Эрмитажный кот Ахилл, возможно, будет предсказывать результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, продолжая карьеру оракула после Кубка конфедераций, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева сообщила, что в ближайшее время Ахиллу предстоит пройти диспансеризацию вместе с другими котами музея.

"Ахилл сейчас в музее, пройдет ежегодное медицинское обследование и готовится продолжить свою карьеру предсказателя", — сказала собеседница агентства.

Впервые Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.

Ранее сообщалось, что кот Ахилл был выбран оракулом Кубка конфедераций 2017 года. Среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Это белоснежный кот, живущий в Зимнем дворце с рождения. Ахилл живет с врожденной глухотой, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать. Предсказания кот-оракул делал в Эрмитаже. Ахилл выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд: откуда кот отведает лакомство, та команда и считалась победителем.




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