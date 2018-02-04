14:05 04 Февраля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Самолет Boeing 747

Прямые рейсы в Москву запустят Саудовские авиалинии к ЧМ-2018

© Sputnik. Максим Блинов
FIFA-2018
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Сайт Holidaysbysaudia будет реализовывать акции, которые включают в себя билеты, проживание, трансфер, матчи и другие услуги, связанные с проведением чемпионата мира по футболу в России.

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Регулярные прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву будут запущены, начиная с 12 июня 2018 года. Об этом объявила Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines, приурочив запуск к чемпионату мира по футболу в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное саудовское информационное агентство SPA.

По данным агентства, рейсы в Москву будут осуществляться из городов Эр-Рияд и Джедда.

Сайт Holidaysbysaudia, предлагающий отдых во всех направлениях, в ближайшее время запустит акции "Travel with Saudia to Moscow", которые будут включать билеты, проживание, трансфер, матчи и другие услуги, связанные с проведением чемпионата. Внутренние рейсы по России во все принимающие города будут осуществляться в кооперации с партнерами компании по авиационному альянсу SkyTeam.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. На сочинском стадионе "Фишт" пройдут шесть матчей, среди которых игра 1/8 финала и четвертьфинал.




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