Прямые рейсы в Москву запустят Саудовские авиалинии к ЧМ-2018

Сайт Holidaysbysaudia будет реализовывать акции, которые включают в себя билеты, проживание, трансфер, матчи и другие услуги, связанные с проведением чемпионата мира по футболу в России.

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Регулярные прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву будут запущены, начиная с 12 июня 2018 года. Об этом объявила Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines, приурочив запуск к чемпионату мира по футболу в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное саудовское информационное агентство SPA.

По данным агентства, рейсы в Москву будут осуществляться из городов Эр-Рияд и Джедда.

Сайт Holidaysbysaudia, предлагающий отдых во всех направлениях, в ближайшее время запустит акции "Travel with Saudia to Moscow", которые будут включать билеты, проживание, трансфер, матчи и другие услуги, связанные с проведением чемпионата. Внутренние рейсы по России во все принимающие города будут осуществляться в кооперации с партнерами компании по авиационному альянсу SkyTeam.

A post shared by عطلات السعودية (@holidaysbysaudia) on Feb 3, 2018 at 11:01am PST

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. На сочинском стадионе "Фишт" пройдут шесть матчей, среди которых игра 1/8 финала и четвертьфинал.