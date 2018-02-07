Лишнего не будет: почти все билеты на Олимпиаду-2018 распроданы

В Международном олимпийском комитете выполнили более 78% от поставленной задачи - реализовано большинство билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

СУХУМ, 7-фев, Sputnik. До 80% процентов болельщиков и желающих попасть на Олимпийские игры в Пхенчхане уже приобрели билеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Интерфакс.

"В Южнокорейском Пхенчхане продана большая часть билетов на зимние Олимпийские игры 2018 года. Таким образом, 78 процентов от поставленной задачи по реализации билетов выполнено", — сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Глава МОК уверен, что ажиотаж по покупке билетов возрастет ближе к началу игр.

"Когда начнутся эмоции и соревнования, показатели будут еще увеличиваться", — отметил Бах.

Зимняя Олимпиада 2018 года стартует 9 февраля.