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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За неделю до Нового года самое время начать закупать продукты к праздничному столу. Ну, хотя бы те, что не испортятся за несколько дней.

Цены еще не вскочили, и разброс их на рынке довольно велик. По некоторым позициям он составляет до тридцати рублей. Для обзора Sputnik брал средние цены, если они скакали у разных продавцов. Сейчас проследить какую-либо тенденция невозможно. Если сравнивать их с ценами недельной или месячной давности, резких взлетов и падений по каким-то позициям не наблюдается. Что-то немного подешевело, что-то подорожало, это обыденные скачки.

Шкалить цены начнут через неделю, когда забывчивые хозяйки будут бегать по рыночным рядам в поисках забытого накануне, но совершенно необходимого 31 декабря.

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Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

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