Самый любимый и долгожданный праздник— это Новый год. К встрече Нового года жители Абхазии готовятся тщательно. На новогоднем столе всегда изобилие национальных блюд: мамалыги, арашых, ачапа, курятины по-абхазски, ачашв, а также свежие фрукты и овощи. Главное украшение стола – акабак (тыква — ред) и аджинджухуа. В абхазской семье новогоднее застолье не обходится без молодого вина и виноградной чачи.

Мандарины, апельсины, лимоны, киви, фейхоа, хурма - эти фрукты будут на абхазском праздничном столе.