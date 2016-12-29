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Готовим традиционные абхазские блюда на Новый год

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Готовим абхазские блюда на Новый год
© Sputnik. Леон Гуния

К встрече Нового года жители Абхазии готовятся тщательно, редакция Sputnik Абхазия предлагает в инфографике блюда абхазской кухни, традиционные абхазские рецепты.

Самый любимый и долгожданный праздник— это Новый год. К встрече Нового года жители Абхазии готовятся тщательно. На новогоднем столе всегда изобилие национальных блюд: мамалыги, арашых, ачапа, курятины по-абхазски, ачашв, а также свежие фрукты и овощи. Главное украшение стола – акабак (тыква — ред) и аджинджухуа. В абхазской семье новогоднее застолье не обходится без молодого вина и виноградной чачи. 

Мандарины, апельсины, лимоны, киви, фейхоа, хурма  - эти фрукты будут на абхазском праздничном столе.

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