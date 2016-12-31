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Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

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Все значимые события уходящего года в политике, экономике, культуре, науке, правосудии — в инфографике Sputnik Абхазия.

Sputnik Абхазия вспоминает основные события и происшествия уходящего 2016 года. 

2016 год запомнился Абхазии внутриполитической ситуацией в стране: проведение референдума о досрочных выборах президента, народный сход, штурм оппозицией  МВД Абхазии. Итогом этих событий стало подписание компромиссного соглашения между властью и оппозицией 19 декабря.

Самым запоминающимся спортивным событием в уходящем году стала победа сборной Абхазии  в Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, а также успехи других абхазских спортсменов. Боксер Саид Смыр, чемпион мира по грэпплингу Ахра Квициния, автогонщик, обладатель Кубка России Mitjet 2L Дмитрий Гвазава, чемпион мира по кикбоксингу Энрике Аргун, члены Сборной Абхазии по каратэ, победители Международного турнира по смешанным видам единоборств по версии OFS  Энрик Агрба и Александр Тванба порадовали болельщиков своими успехами. 

2016 год, кроме политической ситуации и достижений в спорте, запомнился большим количеством масштабных культурных событий. 3-4 августа прошел юбилейный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". Приятным событием для всех жителей  Абхазии стало участие братьев Тимура и Дениса Хагба в телевизионном музыкальном проекте "Голос" на Первом канале России.

В 2016 году впервые жители Сухума отметили день города, в честь дня рождения  столица получила свой логотип yeSUKHUM.

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