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Как вести себя при гололеде

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Темы:
Снегопад в Абхазии (29)
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Как вести себя при гололеде
© Sputnik. Nicolai Kibich

Предлагаем несколько правил поведения во время гололеда, чтобы без вреда для здоровья пережить его.

Какую обувь носить, как ходить и как правильно падать, а также, что делать, если вы ушиблись в инфографике Sputnik Молдова.

Темы:
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