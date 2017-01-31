Как вести себя при гололеде

Какую обувь носить, как ходить и как правильно падать, а также, что делать, если вы ушиблись в инфографике Sputnik Молдова.
Какую обувь носить, как ходить и как правильно падать, а также, что делать, если вы ушиблись в инфографике Sputnik Молдова.
Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоятся 12 марта 2017 года.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Практические советы и "бабушкины рецепты" как не испортить любимые вещи банальной стиркой, интересные факты о стиральной машине, значения символов на бирках и прочая полезная информация в Инфографике Sputnik.
Озеро Рица – один из самых популярных туристических объектов Абхазии. Поток туристов к озеру увеличивается каждый год.
Последние дни января порадовали жителей Абхазии ослепительно белым снегом. С высоты птичьего полета еще отчетливее видно, как снег покрывает серые здания, голые деревья, хвою и пальмы, делая столицу незабываемо нарядной, раскрывая новые грани красоты города и природы.
Кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени, Заслуженному педагогу Абхазии Элеоноре Козьмиди исполнилось 80 лет.
Своими воспоминаниями об аномальном снегопаде в середине XX века, о природных контрастах юга и севера и о том, как охота зимой спасает от скуки, поделились с корреспондентом Sputnik Бадри Есиава его соседи из гудаутского поселка Дружба.