Как вести себя при гололеде

Последние дни января порадовали жителей Абхазии ослепительно белым снегом. С высоты птичьего полета еще отчетливее видно, как снег покрывает серые здания, голые деревья, хвою и пальмы, делая столицу незабываемо нарядной, раскрывая новые грани красоты города и природы.

Своими воспоминаниями об аномальном снегопаде в середине XX века, о природных контрастах юга и севера и о том, как охота зимой спасает от скуки, поделились с корреспондентом Sputnik Бадри Есиава его соседи из гудаутского поселка Дружба.