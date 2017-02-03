Обзор цен на рынке Сухума

В зимний период колебания цен в первую очередь заметны на фрукты и овощи. Впрочем, достаточно походить по рынку, внимательно посмотреть, и становится заметна большая вилка между минимальными и максимальными ценами. В инфографике Sputnik представлены средние показатели. К примеру, мандарины – 30 рублей. Можно найти мелкие, нетоварного вида за 25 рублей, а после обеда торговцы могут отдать нераспроданное и за 10. Но хорошие мандарины стоят от 30-35 рублей за килограмм. Похожая ситуация с апельсинами и яблоками.

Цены на бакалею из недели в неделю меняются незначительно. Повышение на крупы, муку, сахар на несколько рублей в начале января вызвало в конце месяца понижение к прежним показателям. Сейчас что-то подорожало, а что-то подешевело, но незначительно. Что же касается сыра, мяса и рыбы, то это дело торга.

Спустя месяц после Нового года, покупательский ажиотаж упал, но цены пока не спешат возвращаться к декабрьским показателям. Видимо, это произойдет в конце февраля.



