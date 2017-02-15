Лондон, 15 февраля 2017 года: В списке, опубликованном сегодня QS Quacquarelli Symonds, перечислены 100 лучших студенческих городов мира. Москва поднялась на 4 позиции и занимает 39-е место, в то время как Монреаль забирает первенство у Парижа — впервые с момента создания рейтинга в 2012 году.

Ключевые факты:

Расширение рейтинга до ста городов привело к тому, что в список попали еще три российских города: Санкт-Петербург занял 78 место, Томск и Новосибирск заняли 91 и 93 места соответственно.

QS анализирует города по шести метрикам: Популярность города, Финансовая доступность, Рейтинг местных университетов, Интернациональность студенческого состава, Активность работодателей и впервые – Мнение студентов. Последний показатель отражает результаты опроса более 18-ти тысяч студентов по всему миру.

По мнению студентов, Москва находится на 37-й позиции, что значительно выше, чем любой другой российский город: Санкт-Петербург занимает 78-е место, а Новосибирск и Томск разместились за пределами топ-100.

Москва улучшила результат в категории Популярность города. Этот показатель состоит из ряда индикаторов: качество жизни, загрязнение окружающей среды, коррупция и безопасность.

По показателям Активность работодателей и Рейтинг местных университетов, Москва занимает почетное 21-е место. Примечательно, что Рейтинг местных университетов включает в себя богатство выбора и качество университетов в отдельно взятом городе.

В целом российские города являются достаточно бюджетными для студенческой жизни.



