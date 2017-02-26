Оскароносцы-рекордсмены

В канун вручения премии "Оскар" Sputnik Армения представляет актеров, режиссеров, продюсеров и других представителей кино, получивших самое большое количество статуэток.
В канун вручения премии "Оскар" Sputnik Армения представляет актеров, режиссеров, продюсеров и других представителей кино, получивших самое большое количество статуэток.
Согласно рейтингу лучших студенческих городов QS Best Student Cities ranking, Москва остается наиболее привлекательным городом России для обучения и улучшает свои позиции в этом международном рейтинге.
По данным Министерства внутренних дел Абхазии, наиболее распространенными видами ДТП в республике в 2016 году стали столкновение, въезд в препятствие и наезд на пешеходов.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Предлагаем несколько правил поведения во время гололеда, чтобы без вреда для здоровья пережить его.