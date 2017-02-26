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Оскароносцы-рекордсмены

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Рекордсмены по Оскару
© Sputnik. Аракс Саргсян

В воскресенье 26 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 89-я церемония вручения главной ежегодной национальной кинопремии США "Оскар" (Oscar).

В канун вручения премии "Оскар" Sputnik Армения представляет актеров, режиссеров, продюсеров и других представителей кино, получивших самое большое количество статуэток.



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Рекордсмены по Оскару
Оскароносцы-рекордсмены

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