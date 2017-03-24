Туберкулез: девять признаков и простые меры

Распространенность заболевания туберкулезом рассчитывается на 100 тысяч населения. В 2016 году зарегистрировано 136 заболевших туберкулезом. Шестеро человек умерло в прошедшем году.

В рамках Национальной противотуберкулезной программы при каждой районной больнице открыты амбулаторные пункты. А ввиду многочисленности населения Сухума и Сухумского района, в Сухуме открыты два амбулаторных пункта: "Сухум 2" — напротив Республиканской больницы, "Сухум 1" — рядом со станцией скорой помощи.

За последние два года удалось каждую районную больницу оснастить рентгеновским оборудованием, и теперь можно пройти обследование во всех районах. Золотой стандарт для диагностики туберкулеза – исследование мокроты и рентген легких.

При таких симптомах, как кашель, температура, похудение, температура больше двух недель, недомогание, слабость, следует обратиться за медицинской помощью. Важно, чтобы пациент прошел полноценный курс лечения. Помимо препаратов, которые им бесплатно предоставляют по Национальной противотуберкулезной программе, пациенты нуждаются в социальной и психологической поддержке. Вовремя начатое лечение – это залог выздоровления.

Национальная противотуберкулезная программа при Минздраве создана в 2012 году. Сегодня остро стоит проблема с открытием Республиканского противотуберкулезного диспансера в Гулрыпше.

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