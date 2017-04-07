Обзор цен на Сухумском рынке

Спустя две недели, на Сухумском рынке цены на некоторые продукты питания изменились. Так, за это время довольно ощутимо подскочили в цене молочные продукты, первый сыр, стоивший 250 рублей, сегодня можно купить за 300 рублей. Также сулугун подорожал на целых сто рублей — 450 рублей за килограмм, однако ценовой рекорд побил копченый сыр 560 рублей вместо 400 рублей.

Немного снизились цены на говядину, две недели назад ее можно было купить за 350 рублей, сегодня за 330 рублей, свинина, напротив, стала дороже в среднем на 33 рубля – 333 рубля.

Цена на огурцы и помидоры пошла вниз, вместо 140 рублей, килограмм помидоров продавцы оценивают в 130 рублей, а огурцы потеряли в цене 20 рублей и стоят 110 рублей.

Неизменными остались цены на кукурузную муку и крупу — по 100 рублей за килограмм, по-прежнему мед стоит 500 рублей.