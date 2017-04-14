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Обзор цен на Cухумском рынке

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Обзор цен на сухумском рынке
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Колебания цен на продукты питания на Cухумском рынке на этой неделе зависят от предстоящих праздников, говорят продавцы. Если на прошлой неделе огурцы, помидоры можно было купить за 110 —130 рублей, то в эти дни овощи подорожали в среднем на 20-30 рублей.

Цены на масло, гречку и рис держатся стабильно. Подросли цены на баклажаны и кабачки.

Все домашнее — традиционный абхазский сыр, аджика, копченый сыр, сулугун, яйца и молоко — как всегда, ценится выше. Килограмм аджики можно купить за 350 рублей, а десяток домашних яиц за 140 рублей. 



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