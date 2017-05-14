Идеальный пикник: готовимся

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как правильно подготовиться пикнику.
Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как правильно подготовиться пикнику.
Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия подписал постановление о численном и персональном составе комитетов. Согласно регламенту Народного Собрания, депутат имеет право состоять только в двух комитетах - всего их девять.
Sputnik рассказывает, как иностранному автомобильному туристу съездить в Абхазию и не пожалеть.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ совместно со Sputnik Абхазия подготовил Инфографику о том, как проходит иммунизация в республике, какое количество привитых детей и от каких болезней они теперь защищены.
Заур Шинкуба, внук Баграта Шинкуба, сейчас живет в Анкаре, работает первым секретарем российского посольства в Турции, в интервью корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову он поделился своими воспоминаниями о дедушке и рассказал о жизни своей семьи.
На выборы в Парламент – Народное собрание Республики Абхазия, которые проходят 14 мая на избирательном округе №17 Гудаутского района, свои кандидатуры выдвинули Леонид Лакербая и Леонид Чамагуа.
Жители и гости Сухума смотрели трансляцию полуфинала проекта "Ты супер!" на Брехаловке.
Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Пакистана в Беларусь и пообещал показать прелесть «клочка земли в центре Европы».
Популярный спортивный журналист Василий Уткин объявил о завершении карьеры комментатора на телевидении.
Глава фонда "Журналисты в беде" Рамазан Есергепов получил ножевое ранение в живот в поезде Алматы-Астана и несколько часов истекал кровью.
В доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна произошел пожар, из-за чего сгорела часть крыши и наружной стены.
Потенциал Азербайджана, где проходят IV Игры исламской солидарности, позволяет провести более масштабные спортивные соревнования.
В Пекине стартовал экономический форум "Один пояс – один путь", в котором принимают участие президенты и премьер-министры 29 стран.
Китай намерен выделить 8,7 миллиардов долларов развивающимся странам, которые участвуют в строительстве нового Шелкового пути.
Выборы в Совет старейшин проходят в армянской столице – конечная цель избрание нового мэра Еревана.
Минобороны Латвии планирует вложить десятки миллионов евро в проекты армейской инфраструктуры.
Чуть более тысячи человек собралось в Кишиневе перед зданием парламента Молдовы на протест против изменения избирательной системы.
В Узбекистане начался набор тысячи человек, желающих трудиться в компании Мосгортранс водителем маршрутного автобуса.
Мэрия литовского города Шяуляй не знает, как поступить с обелиском и захоронением советских солдат находящимися на центральной площади.
Представительница Абхазии Лера Адлейба прошла в финал конкурса "Ты супер!" с песней казахстанской певицы Розы Рымбаевой.
Глава фонда "Журналисты в беде" Рамазан Есергепов получил ножевое ранение в живот в поезде Алматы-Астана и несколько часов истекал кровью.
В доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна произошел пожар, из-за чего сгорела часть крыши и наружной стены.