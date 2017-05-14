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Идеальный пикник: готовимся

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Как организовать отличный пикник
© Sputnik. Николай Кибич

Май - традиционное время пикников и чудесного времяпрепровождения на природе.

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, как правильно подготовиться пикнику.



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