100 лет назад в Сухуме: сколько бы ты получал

Введите свою зарплату в левое окошко, и калькулятор пересчитает ее в деньги 1912 года. Рядом для сравнения представлены дневные зарплаты представителей рабочих профессий Сухума того времени и цены на некоторые товары, входящие в продуктовую корзину.

Цены по некоторым позициям удивляют. К примеру, килограмм соли в 1912 году стоил 60 копеек, а кило говядины – 34 копейки, килограмм картошки —4,5 копейки, а капусты – 12 копеек. Жизнь была совершенно иной и ценность продуктов в том числе. За последнее столетие человечество что-то научилось выращивать менее затратно, а что-то нет. К тому же технологии промышленной консервации, моментальной заморозки и авиаперевозки кардинально повлияли на стоимость многих товаров.