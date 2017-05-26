Обзор цен на рынке Сухума

Главное изменение в ценах на рынке за последние пару недель – падение стоимости молодого картофеля, огурцов и помидоров. Цены в инфографике указаны средние, потому что разброс их по разным позициям иногда очень велик. К примеру, молодую картошку в зависимости от величины, можно найти за 50 рублей, но совсем мелкую, как в монологе Карцева. Можно ее купить покрупнее, но уже за 60-70 или даже 80 рублей. По 100 или 120 рублей обойдется совсем крупная.

Цены на огурцы с помидорами тоже варьируются, но в среднем 80-100 рублей за килограмм. Такая стоимость за вкусные свежие местные овощи приемлема. Вот только большая часть помидоров на прилавках продолжает оставаться красивым, но безвкусным продуктом. На огурцы это распространяется в меньшей степени, но все же.

Вообще, сейчас в отношении цен наблюдается некий баланс. Фрукты и овощи подешевели. Это ненадолго, с началом курортного сезона цены начнут ползти вверх.

Молодой картофель

В картофеле содержатся витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K. В молодом картофеле витамина С втрое больше, чем в том, что пережил зиму. Кроме того, в нем есть органические кислоты, клетчатка, нет жиров и холестерина. Молодой картофель – это полноценный источник белка. Он содержит калий, кальций, магний, натрий, фосфор, йод и серу.