200 лучших университетов мира в 2017 году

Полную версию рейтинга, включающую 959 университетов, смотрите на сайте QS.
Полную версию рейтинга, включающую 959 университетов, смотрите на сайте QS.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило инфографику о достопримечательностях столицы Абхазии. Наведите курсор на точку у каждого объекта, чтобы прочесть описание.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
По данным Министерства образования и науки, в республике последний звонок отметят 1 966 выпускников 11-х классов.
Стартовало финальное SMS-голосование, которое определит победителя международного вокального шоу "Ты супер!".
Полуфинал Чемпионата Европы ConIFA с участием национальной сборной Абхазии состоится 9 июня.
Внедрение новых методов лечения и подготовка специалистов - главные темы документа, подписанного в четверг 8 июня в Министерстве здравоохранения Абхазии.
Президент США Дональд Трамп призвал страны-участницы НАТО увеличить финансирование альянса.
Власти Южной Осетии передали Грузии шестерых ее граждан, которые ранее были задержаны за незаконное пересечение границы.
Парламент Азербайджана рассмотрит изменения в закон «О борьбе с терроризмом» – понятие «террорист» будет расширено.
Армянский парламент обсуждает продажу государственного пакета акций ряда крупнейших предприятий республики, в том числе стратегических.
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома «Байконур» после годового перерыва.
В соцсетях появилось видео, на котором боевик перед лицом смерти на кыргызском языке просит прощения у матери за то, что отправился воевать за ИГ.
Соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, Беларусь и Россия могут подписать до конца этого года.
Депутат Рижской думы Валдис Гаварс подал в ЦИК просьбу отменить результаты выборов на 38 участках в Риге.
Кабинет министров Литвы в среду признал строящуюся в Беларуси атомную электростанцию угрозой национальной безопасности.
В Молдове растет число мигрантов, выезжающих за границу, что наносит обществу демографический вред и обусловливает социально-экономический спад.
Таджикские депутаты предлагают позволить силовикам беспрепятственно получать информацию о лицах, посещающих экстремистские сайты.
Узбекская делегация в ходе встречи «Кабульский процесс» в столице в Афганистане обсудила вопросы безопасности регионе и мире.
Эстонские депутаты отправились в Минск, чтобы обсудить с коллегами вопросы европейской безопасности и «агрессивное» поведение России.
Власти Южной Осетии передали Грузии шестерых ее граждан, которые ранее были задержаны за незаконное пересечение границы.
Парламент Азербайджана рассмотрит изменения в закон «О борьбе с терроризмом» – понятие «террорист» будет расширено.
Армянский парламент обсуждает продажу государственного пакета акций ряда крупнейших предприятий республики, в том числе стратегических.