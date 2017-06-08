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200 лучших университетов мира в 2017 году

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© QS World University Rankings 2017/2018

"Социальный навигатор" представил русскоязычную версию международного рейтинга QS World University Rankings 2017/2018, ежегодно составляемого компанией QS.

Полную версию рейтинга, включающую 959 университетов, смотрите на сайте QS.



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