18:51 09 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Обзор цен на рынке Сухума

Получить короткую ссылку
Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (45)
5510

Новости

Все новости
Все новости
Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Вот прошли очередные две недели, и агентство радо вам предложить новый обзор цен на столичном рынке. Какие продукты прибавили в цене, а какие, напротив, стали доступнее покупателям, смотрите в нашей инфографике.

Цены на рынке Сухума напоминают маятник, куда он качнется в тот или иной период, может предсказать лишь гадалка с большим опытом. 

Вот, к примеру, всего лишь пару недель назад молочные продукты, без которых не обходится ни одно застолье, вдруг стали дороже. Сыр сулугун, стоивший 230 рублей, подскочил в цене в среднем на 83 рубля.

Но есть и приятные новости, помидоры стоят теперь 95 рублей вместо 100, а огурцы 75 против 80 рублей.

Тем, кто не выращивает кукурузу, придется заплатить за килограмм муки или крупы по сто рублей, кстати, две недели назад мука была по 75 рублей.

На рынке есть и сезонные фрукты, мушмулу покупателю предлагают в среднем за 117 рублей, а черешню — за 217 рублей.  

Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (45)


Еще инфографика

  • Горы Абхазии
    Последнее обновление: 14:33 09.06.2017
    14:33 09.06.2017

    Абхазия: путешествие в мечту

    100
  • 200 лучших университетов мира в 2017 году
    Последнее обновление: 12:16 08.06.2017
    12:16 08.06.2017

    200 лучших университетов мира в 2017 году

    "Социальный навигатор" представил русскоязычную версию международного рейтинга QS World University Rankings 2017/2018, ежегодно составляемого компанией QS.

    1117
  • Путешествие по Сухуму
    Последнее обновление: 15:38 31.05.2017
    15:38 31.05.2017

    Маяк, руины, обезьяны: путешествие по Сухуму

    Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило инфографику о достопримечательностях столицы Абхазии. Наведите курсор на точку у каждого объекта, чтобы прочесть описание.

    612
  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 15:45 26.05.2017
    15:45 26.05.2017

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    306

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание совета глав государств-членов ШОС
    ШОС плюс два

    Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.

  • Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в город Астану Республики Казахстан принял участие в очередном заседании Совета Глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.
    Пошел ва-банк!

    Кыргызстан настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества с офисом в Бишкеке.

  • Водительские права
    Вас не касается!

    Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

  • Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
    Отпуск в пробке

    В период летних отпусков на границе Молдовы с соседними странами в пробке можно провести до трех часов.

  • Студенты УЦА в Нарыне
    Стыд и горечь

    Пользователи социальных сетей отреагировали на инцидент, произошедший с таджикскими студентами в Кыргызстане.

  • Флаги Узбекистана и Казахстана
    Казахстанский прорыв

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о существенном облегчении процедуры экспорта продукции в Казахстан.

  • День кафе
    Эстонский пир

    В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля молодежного театра - Инапха Кягуа
Возвращение героя: премьера "Инапха Кягуа" в Сухуме
Мы одной крови: организаторы рассказали о донорской акции
"Мы одной крови": организаторы рассказали о "донорской" акции
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia