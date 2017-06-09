Обзор цен на рынке Сухума

Вот прошли очередные две недели, и агентство радо вам предложить новый обзор цен на столичном рынке. Какие продукты прибавили в цене, а какие, напротив, стали доступнее покупателям, смотрите в нашей инфографике.

Цены на рынке Сухума напоминают маятник, куда он качнется в тот или иной период, может предсказать лишь гадалка с большим опытом.

Вот, к примеру, всего лишь пару недель назад молочные продукты, без которых не обходится ни одно застолье, вдруг стали дороже. Сыр сулугун, стоивший 230 рублей, подскочил в цене в среднем на 83 рубля.

Но есть и приятные новости, помидоры стоят теперь 95 рублей вместо 100, а огурцы 75 против 80 рублей.

Тем, кто не выращивает кукурузу, придется заплатить за килограмм муки или крупы по сто рублей, кстати, две недели назад мука была по 75 рублей.

На рынке есть и сезонные фрукты, мушмулу покупателю предлагают в среднем за 117 рублей, а черешню — за 217 рублей.