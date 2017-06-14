Как стать донором крови в Абхазии

Акцию проводит Банк крови Абхазии и призывает всех желающих стать в этот день донором крови.

По статистики ВОЗ, в мире на тысячу человек населения требуется 20-30 доноров крови. В семидесяти процентах – донорская кровь первой и второй положительных групп. Сотрудники Банка крови Абхазии говорят о нехватке доноров крови в республике и необходимости введения для них льгот, которые существуют в других странах.

Всемирный день донора учрежден в 2005 году Всемирной организацией здравоохранения в Женеве. В качестве даты праздника был выбран день рождения австрийского врача, нобелевского лауреата Карла Ландштейнера. Он родился 14 июня 1868 года, нобелевскую премию получил в 1930 году за открытие групп крови человека.

Инициаторами праздника стали четыре международные организации, призывающие к добровольной и бесплатной сдаче крови — ВОЗ, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная федерация организаций доноров крови и Международное общество по переливанию крови.



