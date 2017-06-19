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Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

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Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Стадион "Фишт" в Сочи примет четыре матча Кубка конфедераций по футболу – три игры группового этапа, а также полуфинал турнира. Первый матч в Сочи состоится 19 июня — в нем сыграют сборные Германии и Австралии.



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