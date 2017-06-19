Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

Во Всемирный день донора, который отмечается 14 июня, Sputnik выступает информационным партнером акции "Мы одной крови".
Для того, чтобы отдых в Абхазии для туристов прошел без проблем и они получили удовольствие от пребывания в нашей стране, необходимо придерживаться простых правил.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
"Не дай вам Бог жить в эпоху перемен", - гласит древняя мудрость. О том, как абхазское общество справляется с вызовами современности, рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба.
Большой успех молодому актеру, продолжающему путь великого мастера кунг-фу, принесли съемки в азербайджанском фильме.
Военный полигон "Цабал" "повидал" не одно учение. На сей раз абхазский горный полигон принимал журналистов из телеканала RT, которые провели настоящее, боевое испытание БТР–82АМ, стоящего на вооружении российской армии.
Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.
Трое граждан Азербайджана с поясами смертников задержаны турецкими спецслужбами на границе с Сирией.
Совет старейшин Еревана принял решение назвать безымянную площадь города в честь Аргентины.
Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана намерено запретить ношение никаба и паранджи.
В Кремле рассказали, о чем поговорят президенты России и Кыргызстан в ходе визита кыргызсткого лидера в Москву.
Переговоры о проведении в белорусской столице II Европейских игр вышли на финишную прямую.
Одним из ключевых условий приема на работу в латвийские отели становится знание русского языка.
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Молдавские метеорологи прогнозируют в республике ливневые дожди, которые несут серьезную угрозу.
Таджикистан вошел в пятерку лидеров по доле пользователей, чьи смартфоны подверглись атакам банковской троянской программы.
Компания «Узбекнефтегаз» планирует реализовать ряд проектов по добыче углеводородов на шельфе в Азербайджане и Туркменистане.
В столице Эстонии проходит эксперимент мастеров граффити, в результате которого многие улицы и дома Таллинна получат совершенно новый облик.
Минстрой Южной Осетии планирует реконструкцию «Большого парка» в Цхинвале, чтобы вернуть этому месту былую популярность.
Трое граждан Азербайджана с поясами смертников задержаны турецкими спецслужбами на границе с Сирией.
Совет старейшин Еревана принял решение назвать безымянную площадь города в честь Аргентины.