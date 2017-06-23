Обзор цен на рынке Сухума

Первый месяц лета значительно расширил ассортимент на фруктово-овощных прилавках Сухумского рынка: черешня, клубника, персик, абрикос, виноград, молодой картофель. Отрадно и то, что половина этой продукции выращена местными сельхозпроизводителями.

Правда, цены на некоторые фрукты по-прежнему остаются достаточно высокими. Цена средней крупности черешни достигает 250 рублей, отборная клубника стоит 300 рублей, столовый виноград 180 рублей.

В тоже время цены на овощи продавцы скинули. Две недели назад молодой картофель стоил почти 80 рублей, сегодня его предлагают за 45 рублей. Процентов на 10-15 подешевели помидоры с огурцами.

Цены на молочную продукцию и мясо не претерпели особых изменений. Полтора литра домашнего молока стоит по-прежнему 100 рублей, сулугун – 300 рублей. Средняя цена говядины и свинины варьируется от 320 до 340 рублей, а телячью грудинку меньше чем за 400 рублей мясники не продадут.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, цены на рынке отличаются от магазинных — продавцы начинают снижать цены. Цены на продукты питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.