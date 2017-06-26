Наркомания и алкоголизм: данные статистики

Как говорит главный нарколог Абхазии Ирма Ануа, эти цифры не отражают реальную сторону проблемы, потому что большая часть наркоманов не стоит на учете, но других цифр в республике нет.

Самыми популярными наркотиками в Абхазии являются метадон и амфетамины. По словам Ирмы Ануа, такие тяжелые наркотики, как героин и кокаин в Абхазию завозят, но не в больших объемах. Героин дорогой и требуется постоянно, метадон более удобен, он, хоть и дорогой, но долго держит, можно несколько дней обходиться без него.

Средний возраст наркозависимого 25-60 лет. Хотя, по словам главного нарколога страны, в последние два года фиксируются случаи употребления наркотиков более молодыми людьми и даже подростками.

Количество передозировок, хоть немного, но растет из года в год, в то время как число острых алкогольных отравлений остается примерно одинаковым.



