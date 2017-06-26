16:59 26 Июня 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Наркомания и алкоголизм: данные статистики

Получить короткую ссылку
16 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Статистика алкоголизма и наркомании в Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния

В Международный день борьбы с наркотиками Sputnik предлагает инфографику с данными статистики по республике за несколько лет.

Как говорит главный нарколог Абхазии Ирма Ануа, эти цифры не отражают реальную сторону проблемы, потому что большая часть наркоманов не стоит на учете, но других цифр в республике нет. 

Самыми популярными наркотиками в Абхазии являются метадон и амфетамины. По словам Ирмы Ануа, такие тяжелые наркотики, как героин и кокаин в Абхазию завозят, но не в больших объемах. Героин дорогой и требуется постоянно, метадон более удобен, он, хоть и дорогой, но долго держит, можно несколько дней обходиться без него. 

Средний возраст наркозависимого 25-60 лет. Хотя, по словам главного нарколога страны, в последние два года фиксируются случаи употребления наркотиков более молодыми людьми и даже подростками.

Количество передозировок, хоть немного, но растет из года в год, в то время как число острых алкогольных отравлений остается примерно одинаковым. 




Еще инфографика

  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 13:18 23.06.2017
    13:18 23.06.2017

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    737
  • Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций
    Последнее обновление: 11:00 19.06.2017
    11:00 19.06.2017

    Правила поведения зрителей на играх Кубка конфедераций

    Стадион "Фишт" в Сочи примет четыре матча Кубка конфедераций по футболу – три игры группового этапа, а также полуфинал турнира. Первый матч в Сочи состоится 19 июня — в нем сыграют сборные Германии и Австралии.

    154
  • Как стать донором крови в Абхазии
    Последнее обновление: 14:47 14.06.2017
    14:47 14.06.2017

    Как стать донором крови в Абхазии

    Во Всемирный день донора, который отмечается 14 июня, Sputnik выступает информационным партнером акции "Мы одной крови".

    160
  • Как организовать отдых в Абхазии
    Последнее обновление: 12:23 13.06.2017
    12:23 13.06.2017

    Советы от Sputnik: как организовать отдых в Абхазии

    Для того, чтобы отдых в Абхазии для туристов прошел без проблем и они получили удовольствие от пребывания в нашей стране, необходимо придерживаться простых правил.

    729

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов
    От Штатов кто?

    Ожидается, что США направят своего высокопоставленного представителя для участия в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров по Сирии.

  • Ремонт в школе. Архивное фото
    Дети не беспокоят!

    Насколько власти Кыргызстана заботятся о психологической, физической, и экологической безопасности детей, рассуждает журналист Тамар Рузиева.

  • РК Искандер-М на учениях в России, архивное фото
    "Безопасная покупка"

    Минск в будущем может рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер".

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Демонстрант с капюшоном стоит возле горящего мотоцикла в столкновениях с ОМОНом во время антиправительственного протеста в Каракасе 22 июня 2017 года
День памяти и скорби, футбол и кино: кадры недели
Часы в подарок: президент наградил Руслана Хашиг
Часы в подарок: президент наградил Руслана Хашиг
Статистика алкоголизма и наркомании в Абхазии
Наркомания и алкоголизм: данные статистики

Соцсети

Sputnikabkhazia