Обзор цен на рынке Сухума

Прошла всего неделя с последнего обзора цен на сухумском рынке, а цены уже изменились.

Подорожал сыр – первый сыр, сулугун и копченый. Продавцы объясняют это тем, что молока в селах стало меньше. Но при этом цена за полтора литра молока осталась прежней – 100 рублей. На домашние яйца тоже цена поднялась с 80 рублей до 100 за десяток.

Цены на свинину, куры и рыбу практически не изменились, а вот говядина подорожала на пару десятков рублей.

Огурцы и помидоры подешевели, а вот баклажаны, перец, морковь, свекла и лук репчатый удерживают высокую цену.

Всеми любимая сочная мушмула на Сухумском рынке есть в большом количестве. Продавцы говорят, что местная и стоит недорого – 60 рублей за килограмм.