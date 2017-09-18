Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Кому выплачиваются пособия в Абхазии, какие виды выплат существуют в республике и куда обращаться гражданам страны в подробной инфографике Sputnik Абхазия.

Фонд социального страхования и Министерство труда, занятости и социального обеспечения Абхазии выплачивают ряд пособий, о которых вы, возможно, не знали.

В инфографике Sputnik Абхазия приведен перечень пособий и сумма выплат по ним.

Для получения пособий по беременности и родам, на рождение ребенка работающим и неработающим мамам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие женщинам, ставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности, а также выплаты на погребение осуществляются Фондом социального страхования Абхазии.

Министерство труда, занятости и социального обеспечения Абхазии выплачивает пособия многодетным семьям, инвалидам Отечественной войны и родителям, потерявшим в Отечественной войне единственного сына (дочь), двух членов семьи.