Получить абхазский паспорт: пошаговая инструкция

О том, какие документы нужно собрать для получения нового абхазского паспорта и сколько времени придется ждать с момента подачи документов, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.

Для замены паспорта гражданина Абхазии старого образца необходимо иметь при себе оригинал паспорта, две фотографии 6х4, свидетельство о рождении (оригинал), справку из военкомата.

Также гражданин должен предъявить домовую книгу или ордер по форме №16 (из домоуправления), квитанцию об оплате за бланк паспорта (в любом банке страны).

Паспорта выдаются гражданам в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов, за исключением случаев, требующих дополнительных проверок (не более двух месяцев).

Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.