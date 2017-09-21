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Получить абхазский паспорт: пошаговая инструкция

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Получаем абхазский паспорт
© Sputnik. Леон Гуния

О том, какие документы нужно собрать для получения нового абхазского паспорта и сколько времени придется ждать с момента подачи документов, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.

Для замены паспорта гражданина Абхазии старого образца необходимо иметь при себе оригинал паспорта, две фотографии 6х4, свидетельство о рождении (оригинал), справку из военкомата. 

Также гражданин должен предъявить домовую книгу или ордер по форме №16 (из домоуправления), квитанцию об оплате за бланк паспорта (в любом банке страны).

Паспорта выдаются гражданам в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов, за исключением случаев, требующих дополнительных проверок (не более двух месяцев).

Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.

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