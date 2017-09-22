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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Спустя две недели цены на продукты на столичном рынке изменились. Так, помидоры подорожали на 8 рублей, а огурцы подешевели на 30 рублей в среднем. Свежий початок кукурузы тоже подорожал на 10 рублей, сегодня его цена 20 рублей за штуку.

Инжир на прилавках найдут только счастливчики, сезон его проходит, поэтому и цена на него поднялась на 107 рублей, сегодня инжир стоит 250 рублей.

Говядина подорожала на 30 рублей, ее цена – 415 рублей, свинина на 10 рублей, ее можно купить за 380 рублей.

Цена на молоко упала на 25 рублей, за полтора на рынке просят 100 рублей. Значительно поднялись и цены на сыры: сулугун – 460 рублей, копченый сыр – 515 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к трем-четырем часам вечера продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Каштан

Каштаны отличаются от фундука, грецких орехов, арахиса или миндаля меньшим содержанием в них жиров. В состав каштана входят: минеральные вещества, клетчатка, сахара, крахмал, витамины А, С и витамины группы В. Несмотря на то, что жиров в каштане всего 5%, углеводов в нем содержится до 62%.

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