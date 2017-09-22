Обзор цен на рынке Сухума

Спустя две недели цены на продукты на столичном рынке изменились. Так, помидоры подорожали на 8 рублей, а огурцы подешевели на 30 рублей в среднем. Свежий початок кукурузы тоже подорожал на 10 рублей, сегодня его цена 20 рублей за штуку.

Инжир на прилавках найдут только счастливчики, сезон его проходит, поэтому и цена на него поднялась на 107 рублей, сегодня инжир стоит 250 рублей.

Говядина подорожала на 30 рублей, ее цена – 415 рублей, свинина на 10 рублей, ее можно купить за 380 рублей.

Цена на молоко упала на 25 рублей, за полтора на рынке просят 100 рублей. Значительно поднялись и цены на сыры: сулугун – 460 рублей, копченый сыр – 515 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к трем-четырем часам вечера продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Каштан

Каштаны отличаются от фундука, грецких орехов, арахиса или миндаля меньшим содержанием в них жиров. В состав каштана входят: минеральные вещества, клетчатка, сахара, крахмал, витамины А, С и витамины группы В. Несмотря на то, что жиров в каштане всего 5%, углеводов в нем содержится до 62%.