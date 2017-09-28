Самые мощные армии в мире

Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых мощных армий мира. При оценке учитываются более 50 показателей. В 2017 году в рейтинг вошли 133 страны. Первая десятка стран с самыми мощными армиями и лидеры по отдельным показателям – в инфографике ria.ru.
Sputnik подготовил для жителей и гостей Абхазии интерактивную карту с программой празднования Дня Победы и Независимости республики, который отмечается ежегодно 30 сентября.
Кому выплачиваются пособия в Абхазии, какие виды выплат существуют в республике и куда обращаться гражданам страны в подробной инфографике Sputnik Абхазия.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
О том, какие документы нужно собрать для получения нового абхазского паспорта и сколько времени придется ждать с момента подачи документов, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.
Новый масштабный проект Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер! Танцы" помогает оставшимся без попечения родителей детям сделать первые шаги в огромный танцевальный мир.
XXVII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации проходит в республике Крым без абхазских делегатов. Абхазия на конференцию не попала, так как Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная связь между Крымом и остальной частью России, закрылась из-за непогоды.
Видео, на котором двое учеников сочинской школы избивают своего ровесника, вызвало много обсуждений в соцсетях. Своими мыслями и эмоциями колумнист Елена Нездоровина решила поделиться с читателями Sputnik.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Вооруженные силы Азербайджана и Турции - единое целое, и они готовы оказать помощь друг другу, заявил глава турецкого оборонного ведомства.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила взять пример с армянской образовательной системы и преподавать в школах шахматы.
Сервера сразу нескольких банков Казахстана подверглись хакерской атаке, специалисты принимают меры, чтобы гарантировать безопасность счетов.
Немецкие туристы совершают трип по Великому Шелковому пути на автобусе со спальнями и кухней, стоимость путешествия – 4 тысячи долларов.
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Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.
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Школа при Минобороны РФ в Душанбе первой из российских учебных заведений за рубежом присоединилась к военно-патриотическому движению "Юнармия".
Ташкентский государственный юридический университет и Школа права Бостонского колледжа подписали меморандум о взаимопонимании.
У монумента погибшим на пароме "Эстония" в Таллинне зажгли свечи памяти: 23 года назад произошло крупнейшее в Европе кораблекрушение.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Вооруженные силы Азербайджана и Турции - единое целое, и они готовы оказать помощь друг другу, заявил глава турецкого оборонного ведомства.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила взять пример с армянской образовательной системы и преподавать в школах шахматы.