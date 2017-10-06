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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума (51)
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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Спустя две недели цены на продукты на столичном рынке претерпели некоторые изменения. Так, помидоры подорожали на 15 рублей, сейчас они стоят 55 рублей за килограмм. Стоимость свежей сочной кукурузы поднялась с 20 до 22 рублей. На сухумском рынке появились сезонные фрукты. Любители хурмы могут побаловать себя. Стоимость хурмы в среднем 116 рублей за килограмм. 

Цены на говядину и свинину тоже изменились. Говядину, которая двумя неделями ранее в среднем стоила 415 рублей, сейчас можно купить за 370 рублей. А свинину — за 350 рублей за килограмм.

Молочные продукты снова изменились в цене. Килограмм первого сыра стоит 300 рублей. Сулугун, который стоил в среднем 460 рублей, можно купить за 400  рублей. Копченый сыр также подешевел на 65 рублей, теперь он стоит 450 рублей за килограмм.  

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – хурма 

Хурма (лат. diaspyros – сердечное яблоко) – мясистый сладкий фрукт оранжевого цвета. Распространена хурма в тропическом и умеренном климатических поясах. Родиной хурмы считается Северная часть Китая. Плод содержит такие полезные для здоровья компоненты, как провитамин А, витамин С, калий, фосфор, кальций, магний. Хурма является основным участником энергетических процессов. Наиболее распространенный сорт хурмы — королек. Свою популярность он приобрел за счет непревзойденного сладкого вкуса, а также лечебных свойств. В состав королька входит большое количество сахара и углеводов, которые очень легко усваиваются организмом, а вот белки и жиры практически отсутствуют.

Спелый плод прекрасно сочетается с кисломолочными продуктами. А вот добавлять в каши мякоть хурмы нежелательно, в особенности это касается овсяной и перловой каши. Хурму можно есть не только в сыром виде. Сушеная хурма – замечательное лакомство.

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Обзор цен на рынке Сухума (51)



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