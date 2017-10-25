Расклад сил на мировом рынке нефти

Доказанные мировые запасы нефти за последние 20 лет увеличились почти на 600 мрлд баррелей.
В 2017 году 871 выпускник продолжил свое обучение в Абхазии и за ее пределами.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Некоторые категории людей могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно треть населения в возрасте от 18-65 лет мучает мигрень.
Пресс-конференция, посвященная итогам первых гастролей Государственного камерного оркестра Республики Абхазия в Москву с 20 по 22 октября, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 25 октября.
Если ваш компьютер неожиданно стал медленнее работать, возможно, он помогает кому-то добывать криптовалюту
Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.
Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.
На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.
Россия обвиняет Казахстан в реэкспорте сахара-сырца из третьих стран. Астана обвинения не отрицает, но имеет на этот счет собственное мнение.
Главы правительств Кыргызстана и Казахстана поручили министерствам доработать "дорожную карту", призванную разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию.
Целый арсенал снарядов и мин времен Великой Отечественной войны был обнаружен на поле в Лиозненском районе Беларуси.
Противники скандального фильма Алексея Учителя "Матильда" обвинили латышей в убийстве последнего российского императора.
Литовская общественность призвала узаконить голосование в интернете, чтобы даже уехавшие из страны граждане смогли высказать свое мнение.
Мэрия Кишинева предлагает строго ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе акций протеста, на центральной площади города.
Из Поволжья в Таджикистан переброшены подразделения "легкой" мотострелковой бригады для подготовки на незнакомых полигонах.
Исполком СНГ приветствует желание Узбекистана председательствовать в организации в 2020 году, о котором заявил президент Шавкат Мерзиёев.
Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве на побережье Балтийского моря в северной Эстонии, оказалось кокаином.
Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.
Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.
На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.