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Расклад сил на мировом рынке нефти

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Расклад сил на мировом рынке нефти
© Sputnik.

Доказанные мировые запасы нефти за последние 20 лет увеличились почти на 600 мрлд баррелей.




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