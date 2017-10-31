iPhone X и средняя зарплата: Абхазия на втором месте

Sputnik Абхазия предлагает инфографику, в которой приведены основные характеристики новой модели iPhone, а также процентное соотношение цены гаджета к средней заработной плате в ряде стран. Устройство почти за 80 тысяч рублей на 791,1% превышает среднюю зарплату в Абхазии, которая по официальным данным составляет 10 112,4 рубля. Республика расположилась на второй позиции после Индии. В самом низу стоит Испания, где на среднюю зарплату можно купить два iPhone X.

iPhone X получил стеклянный корпус, практически безрамочный Super Retina дисплей, камеру TrueDepth, сверхточный сканер лиц Face ID, поддержку быстрой и беспроводной зарядки, двойной L-образный аккумулятор.

Возможность оформления предварительного заказа iPhone X в интернет-магазине Apple была открыта c 27 октября. Цена iPhone X — 79 990 рублей за модель с 64 ГБ памяти и 91 990 рублей за модель c 256 ГБ памяти.