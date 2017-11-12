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Важные правила для родителей: как найти общий язык с ребенком

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Важные правила для родителей - как найти общий язык с ребенком
© Sputnik. Николай Кибич

У вас периодически возникают проблемы с детьми, вы чувствуете сложности в отношениях - смотрите в инфографике Sputnik Молдова разбор сложных ситуаций между детьми и родителями.




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