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Игроки ЧМ по футболу 2018

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Кто сыграет на ЧМ-2018
© Sputnik Эстония

21 чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Участники Чемпионата мира по футболу 2018 года в России разбиты по четырем "корзинам", в которых по восемь команд. Команды каких стран будут участвовать в ЧМ-2018 года смотрите в инфографике Sputnik Эстония.

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Игроки ЧМ по футболу 2018

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