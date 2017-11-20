Игроки ЧМ по футболу 2018

21 чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Участники Чемпионата мира по футболу 2018 года в России разбиты по четырем "корзинам", в которых по восемь команд. Команды каких стран будут участвовать в ЧМ-2018 года смотрите в инфографике Sputnik Эстония.