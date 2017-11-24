Обзор цен на рынке Сухума

За прошедшие три недели на столичном рынке упали цены на помидоры и огурцы. Если раньше помидоры стоили 85 рублей, то сейчас килограмм можно приобрести на пять рублей дешевле, огурцы стоят 75 рублей вместо 83 рублей.

А цена на первый сыр, напротив, увеличилась, тремя неделями ранее его можно было купить за 300 рублей, сейчас в среднем на 27 рублей дороже. Немного выросла цена также на сыр сулугун – 457 рублей вместо 450 рублей, цена на молоко не изменилась – 120 рублей.

Говядина за это время упала в цене, в среднем килограмм стоит 343 рубля, три недели назад средняя цена составляла 370 рублей. Свинина,наоборот, прибавила в цене – 347 рублей, вместо 320 рублей.

Продукт дня

Мед легко усваивается организмом, быстро восстанавливает силы, успокаивает нервную систему, повышает сопротивляемость организма отравлениям и инфекциям, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, оказывает общеукрепляющее действие. Употребление меда противопоказано людям с сахарным диабетом и при возникновении кожных аллергических реакций на этот продукт.