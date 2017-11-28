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Пожар в супермаркете "Сухум": только факты

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Пожар в торговом центре в Сухуме
© Sputnik. Леон Гуния

Звонок о пожаре в супермаркете "Сухум" в дежурную часть МЧС поступил от очевидца ночью в 2 часа 10 минут 28 ноября.

В борьбе с огнем были задействованы пожарно-спасательные отряды Сухума и Гулрыпшского района, пожары тушили более 30 сотрудников ведомства.
Общая площадь возгорания свыше 200 квадратных метров.

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