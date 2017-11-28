Пожар в супермаркете "Сухум": только факты

В борьбе с огнем были задействованы пожарно-спасательные отряды Сухума и Гулрыпшского района, пожары тушили более 30 сотрудников ведомства.
Общая площадь возгорания свыше 200 квадратных метров.
Звонок о пожаре в супермаркете "Сухум" в дежурную часть МЧС поступил от очевидца ночью в 2 часа 10 минут 28 ноября.
В борьбе с огнем были задействованы пожарно-спасательные отряды Сухума и Гулрыпшского района, пожары тушили более 30 сотрудников ведомства.
Общая площадь возгорания свыше 200 квадратных метров.
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
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Несколько семей, проживавших в ветхих домах в Цхинвале, переселятся в новые квартиры – за реализацией программы следит лично президент.
В Азербайджане высадили фруктовые сады, которые будут использоваться одновременно и для импортозамещения, и для улучшения благосостояния малоимущих.
Российские тракторы могут начать собирать на армяно-иранской границе – они будут стоить даже дешевле, чем на головном заводе в Челябинске.