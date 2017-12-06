Работа и праздники: календарь на 2018 год

Согласно принятому производственному календарю, праздничными нерабочими днями в 2018 году стали: даты с 1 по 4 января – Новогодние праздники. Так как Рождество Христово 7 января выпадает на воскресенье, понедельник 8 января объявлен выходным. Также День сотворения мира будет отмечаться в воскресенье 14 января, поэтому 15 января будет выходным. Пасха в этом году приходится на 8 апреля воскресенье, и потому, ближайший понедельник 9 апреля будет нерабочим днем.

К праздничным нерабочим дням также относятся – Международный женский день 8 марта, День Победы 9 мая, 23 мая – День Святого Апостола Симона Канантита, 26 августа – День международного признания Республики Абхазия, исходя из того, что День Независимости Республики Абхазия 30 сентября попадает на воскресенье, 1 октября также будет нерабочим днем. 26 ноября – День Конституции Абхазии в числе выходных дней.

В качестве праздничных, рабочих дней Кабинет Министров Абхазии утвердил: День медицинского работника, который отмечается 17 июня, 12 июня – День строителя, 4 марта – День установления Советской власти. Также праздничными датами считаются – 14 апреля, День работника налоговых органов Республики Абхазия, 23 июля – День Флага Республики Абхазия, 15 августа – День добровольца, 11 октября – День Вооруженных Сил Республики Абхазия, 30 октября – День науку Республики Абхазия.

Памятных рабочих дней в 2018 году пять, это – День памяти жертв Кавказской войны, который ежегодно отмечается 21 мая. 14 августа – День памяти защитников Отечества, 30 октября – День памяти жертв политических репрессий, 13 декабря – День – Святого Апостола Андрея Первозванного, 14 декабря – День памяти жертв Латской трагедии.