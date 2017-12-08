Три года Sputnik Абхазия: полет нормальный

За три года своего существования мультимедийный центр Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве в республике. По объему производимой и поставляемой информации и разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия по прежнему не имеет конкурентов в республике.

Мультимедийный информационный центр Sputnik Абхазия был представлен широкой аудитории 8 декабря 2014 года. За три года плодотворной работы на русской и абхазской версиях портала было опубликовано 29 тысяч 800 статей, 450 инфографик, 3130 видео, 1500 аудио, 730 фотолент. Вышло 40 500 фотографий и 6 тысяч 260 минут видео, уникальными посетителями сайта стали 3 260 000 человек.

Количество подписчиков увеличивается постоянно, если в 2016 году в Facebook было 10000 пользователей, то на сегодня аудитория перевалила за 20 000 человек. В Instagram – 27 400, ВКонтакте – более 6 740, в Twitter 1010 подписчиков, на сайте Одноклассники – 800 человек.

В Абхазии налажено вещание "Радио Sputnik". Вещание охватывает всю населенную территорию страны. Материалы Sputnik Абхазия активно используют для цитирования 15 информационными ресурсами республики, 2 телеканалами и одной радиостанцией.

В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме.

Также свой контент обновляют материалами Sputnik Абхазия зарубежные сайты из Турции, российских регионов Кавказа и Краснодарского края.

Sputnik— международное информационное агентство и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на десятках языках мира, в том числе и на абхазском.