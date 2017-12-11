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Палестино-израильский конфликт в картах

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История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах

Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля спровоцировало возобновление палестино-израильского противостояния.

История палестино-израильского конфликта и статус Израиля на картах — в инфографики РИА Новости.




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История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

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