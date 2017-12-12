Как носить джинсы зимой: подворачиваем брюки

Редакция Sputnik Азербайджан советует, как правильно носить джинсы с зимней обувью.
Наглядно, интересно, модно, а главное, полезно — о том, как правильно носить — в новой инфографике
Джинсовые брюки - самая популярная одежда в современном мире. Однако мода меняется и вариантов много.
Редакция Sputnik Азербайджан советует, как правильно носить джинсы с зимней обувью.
Наглядно, интересно, модно, а главное, полезно — о том, как правильно носить — в новой инфографике
Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля спровоцировало возобновление палестино-израильского противостояния.
За три года своего существования мультимедийный центр Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве в республике. По объему производимой и поставляемой информации и разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия по прежнему не имеет конкурентов в республике.
Кабинет Министров Республики Абхазия утвердил производственный календарь на 2018 год 1 декабря.
Первые государственные награды Абхазии - медаль "Герой Абхазии", медаль "За Отвагу" и орден Леона - были учреждены 4 декабря 1992 года.
Автомобиль "Мерседес" был обстрелян в районе Гумисты в пригороде Сухума около 17:00 в среду 13 декабря.
Власти России призывают сторонам проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди и быть утрачены перспективы восстановления мира.
Автомобиль "Мерседес" был обстрелян в районе Гумисты в пригороде Сухума около 17:00 в среду 13 декабря.
Южная Осетия и Россия утвердили новую инвестиционную программу на 2018-2019 годы в размере 4 миллиардов рублей.
С января по ноябрь этого года Азербайджан посетило на 20% больше иностранных туристов, чем в прошлом. Из 2,5 миллионов 800 тысяч – россияне.
Армения в течение 2-3 лет может стать крупным экспортером электроэнергии: высоковольтные линии в Иран и Грузию будут готовы к 2019 году.
Казахстан ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС – соответствующий закон подписал президент страны Нурсултан Назарбаев.
В восточной части Бишкека 14 декабря временно прекратится подача питьевой воды: сотрудники ТЭЦ будут демонтировать врезки на водопроводе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным, и анонсировал серьезный диалог.
Депутат Европарламента предложил премьеру Латвии отправить школьную реформу на экспертизу Венецианской комиссии Совета Европы.
Посольство России в Литве заявило, что Вильнюс вопреки договоренностям мешает благоустройству советских захоронений на территории республики.
Молдавский лидер Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите глав стран СНГ 26 декабря в Москве.
Приговоренный к пяти годам тюрьмы за незаконное пересечение границы Таджикистана француз отказался от экстрадиции на родину.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что граница его страны с Узбекистаном стала территорией дружбы.
В Эстонии выпустили эстонско-латышский алкословарь: он содержит самые необходимые слова и фразы для желающего выпить в Латвии туриста.
Южная Осетия и Россия утвердили новую инвестиционную программу на 2018-2019 годы в размере 4 миллиардов рублей.
С января по ноябрь этого года Азербайджан посетило на 20% больше иностранных туристов, чем в прошлом. Из 2,5 миллионов 800 тысяч – россияне.
Армения в течение 2-3 лет может стать крупным экспортером электроэнергии: высоковольтные линии в Иран и Грузию будут готовы к 2019 году.