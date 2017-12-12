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Как носить джинсы зимой: подворачиваем брюки

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Как правильно надевать джинсы
© Sputnik. Эльнур Салаев

Джинсовые брюки - самая популярная одежда в современном мире. Однако мода меняется и вариантов много.

Редакция Sputnik Азербайджан советует, как правильно носить джинсы с зимней обувью.

Наглядно, интересно, модно, а главное, полезно — о том, как правильно носить — в новой инфографике




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