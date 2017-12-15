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"Чаеманам" на заметку: как выбрать вкусный чай

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Советы чаеманам: как выбрать вкусный чай
© Sputnik.

В Международный день чая, который неофициально отмечается ежегодно 15 декабря, согрейтесь чашечкой чая, выбранного по всем правилам.

Основные принципы выбора качественного чая, виды чая и некоторые правила употребления одного из самых популярных в мире напитков — в инфографике Sputnik Армения.




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"Чаеманам" на заметку: как выбрать вкусный чай

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