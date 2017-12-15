"Чаеманам" на заметку: как выбрать вкусный чай

За три года своего существования мультимедийный центр Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве в республике. По объему производимой и поставляемой информации и разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия по прежнему не имеет конкурентов в республике.