"Чаеманам" на заметку: как выбрать вкусный чай

Основные принципы выбора качественного чая, виды чая и некоторые правила употребления одного из самых популярных в мире напитков — в инфографике Sputnik Армения.
В Международный день чая, который неофициально отмечается ежегодно 15 декабря, согрейтесь чашечкой чая, выбранного по всем правилам.
Основные принципы выбора качественного чая, виды чая и некоторые правила употребления одного из самых популярных в мире напитков — в инфографике Sputnik Армения.
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Джинсовые брюки - самая популярная одежда в современном мире. Однако мода меняется и вариантов много.
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За три года своего существования мультимедийный центр Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве в республике. По объему производимой и поставляемой информации и разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия по прежнему не имеет конкурентов в республике.
15 декабря 2017 года исполняется 185 лет со дня рождения французского инженера-строителя, создателя всемирно известной башни в Париже, ставшей одним из символов столицы Франции. О том, как связан Сухумский маяк с Эйфелевой башней, построенной через 28 лет после сборки Сухумского маяка, читайте в материале Sputnik.
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Готова ли Южная Осетия, находясь на острие борьбы с терроризмом на Северном Кавказе и Ближнем Востоке, противостоять этому злу – в материале Sputnik.
За участие в вооруженных формированиях за пределами республики гражданства Азербайджана лишены 258 человек, 16 боевиков уничтожены в стране.
Двое граждан Армении арестованы в Санкт-Петербурге по делу об убийстве 93-летней блокадницы, работавшей в Мариинском театре.