03:30 16 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Обзор цен на рынке Сухума

Получить короткую ссылку
80 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За прошедшие три недели на столичном рынке цены на продукты немного изменились. С прилавков исчезла хурма, но по прежнему остаются фейхоа и цитрусовые, цены на них меняются: цена на мандарины выросла на 15 рублей, средняя их цена сегодня – 60 рублей, средняя цена фейхоа – 70 рублей. Есть на рынке и местные огурцы за 120 рублей, цена их от привозных отличается сильно – на 40 рублей.

Дороже стали баклажаны (120 рублей) и кабачки (110 рублей). Немного выросла цена также на сыр сулугун – 457 рублей вместо 450 рублей, цена на молоко не изменилась – 120 рублей.

Говядина за это время упала в цене, в среднем килограмм стоит 343 рубля, три недели назад средняя цена составляла 370 рублей. Свинина, наоборот, прибавила в цене – 347 рублей, вместо 320 рублей.

Продукт дня

Тыкву можно хранить круглый год цельными плодами, или в замороженном виде. Тыква – кладезь блюд: от супов и гарниров до десертов и заготовок на зиму. В тыкве много полезного: витамины С, А, В, РР, Е, D, F, редкие витамины для овощей Т и К, синтезирующие костную ткань и кровь.




Еще инфографика

  • Советы чаеманам: как выбрать вкусный чай
    Последнее обновление: 11:30 15.12.2017
    11:30 15.12.2017

    "Чаеманам" на заметку: как выбрать вкусный чай

    В Международный день чая, который неофициально отмечается ежегодно 15 декабря, согрейтесь чашечкой чая, выбранного по всем правилам.

    35
  • Латская трагедия
    Последнее обновление: 14:00 14.12.2017
    14:00 14.12.2017

    Прерванный полет: Латская трагедия

    В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.

    133
  • Как правильно надевать джинсы
    Последнее обновление: 14:50 12.12.2017
    14:50 12.12.2017

    Как носить джинсы зимой: подворачиваем брюки

    Джинсовые брюки - самая популярная одежда в современном мире. Однако мода меняется и вариантов много.

    57
  • История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
    Последнее обновление: 10:55 11.12.2017
    10:55 11.12.2017

    Палестино-израильский конфликт в картах

    Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля спровоцировало возобновление палестино-израильского противостояния.

    257

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российская военная база в Цхинвале
    По современным стандартам

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
    Ухо востро

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

  • АрселорМиттал Темиртау
    Суда не будет

    Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.

  • Прилавок с мясом. Архивное фото
    Накормить Россию

    Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 13 тысячах магазинов.

  • Замок на ноутбуке, архивное фото
    Вне зоны доступа

    Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".

  • Латвийская почта
    Не почтальон, а оккупант

    Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    Литовский эфир

    Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.

  • Демограф Ольга Гагауз
    Молдавский исход

    Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.

  • Российская военная база в Цхинвале
    По современным стандартам

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе
    Ухо востро

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор и переработка чая в Абхазии
Согретый солнцем: производство чая на Кутолской фабрике
Афганский двойник Брюса Ли
Афганский двойник Брюса Ли продемонстрировал приемы кунг-фу
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia