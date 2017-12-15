Обзор цен на рынке Сухума

За прошедшие три недели на столичном рынке цены на продукты немного изменились. С прилавков исчезла хурма, но по прежнему остаются фейхоа и цитрусовые, цены на них меняются: цена на мандарины выросла на 15 рублей, средняя их цена сегодня – 60 рублей, средняя цена фейхоа – 70 рублей. Есть на рынке и местные огурцы за 120 рублей, цена их от привозных отличается сильно – на 40 рублей.

Дороже стали баклажаны (120 рублей) и кабачки (110 рублей). Немного выросла цена также на сыр сулугун – 457 рублей вместо 450 рублей, цена на молоко не изменилась – 120 рублей.

Говядина за это время упала в цене, в среднем килограмм стоит 343 рубля, три недели назад средняя цена составляла 370 рублей. Свинина, наоборот, прибавила в цене – 347 рублей, вместо 320 рублей.

Продукт дня

Тыкву можно хранить круглый год цельными плодами, или в замороженном виде. Тыква – кладезь блюд: от супов и гарниров до десертов и заготовок на зиму. В тыкве много полезного: витамины С, А, В, РР, Е, D, F, редкие витамины для овощей Т и К, синтезирующие костную ткань и кровь.