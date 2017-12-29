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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума (52)
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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За прошедшие три недели на столичном рынке цены на продукты немного изменились. С прилавков давно исчезла хурма, исчез и каштан, но по прежнему остаются киви, фейхоа и цитрусовые. Мандарины за три недели стали дешевле на 30 рублей. Сегодня на столичном рынке их можно купить за 30 рулей.

Дороже стало мясо: цена на свинину сегодня 400 рублей (было 320), на говядину 380 рублей (было 370). Выросла цена рыбу, барабулька на рынке стоит 250 рублей, за три недели ее цена выросла на 100 рублей. Выросли также цены на молочные продукты: цена на первый сыр сегодня 350 рублей (было 300), на сулугуни 490 рублей (было 410), на копченый сыр – 550 рублей (было 450). И на молоко домашнее цена поднялась на 60 рублей. Сегодня цена на молоко 180 рублей.

Продукт дня – мандарин

Мандарины богаты витаминами С, A, B1, B2, D, K, P. Также эти цитрусовые богаты минералами: кальций, калий, железо, фосфор, магний. Мандарины повышают кислотность, поэтому людям с повышенной кислотностью, кишечными заболеваниями и язвой фрукт противопоказан.

Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (52)



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Обзор цен на рынке Сухума

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