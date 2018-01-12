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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Как отмечают продавцы на рынке, после новогодних праздников в торговле наблюдается спад, покупателей мало. Соответственно и цены стали понемногу снижаться.

На бакалею цены сравнительно стабильные. Такие продукты как мед, аджика, сыр, яйца, молоко и мясо, на которые обычно приходится ажиотажный спрос в предпраздничные дни, вернулись с свою обычную ценовую категорию. Продавцы заверяют, что возможны и скидки.

Продукт дня – куриное мясо

Куриное мясо – диетический продукт. Самой диетической частью считается грудка, а самой вредной — куриный окорок. В состав куриного мясо входит глютаминовая кислота, эфирные масла и азотсодержащие вещества. На 100 грамм куриного мяса приходится около 60 гр воды, 20,8 гр белка, 8,8 гр жиров и 0,6 гр углеводов, железо 1600 мкг, цинк 2055 мкг, калий 217 мг и фосфор 180 мг. Кроме того, широко представлена витаминная группа – В, РР, С, Е, А.

Также полезен куриный бульон. Он улучшает работу сердечной мышцы, может заставить работать "ленивый" желудок при его пониженной секреции, также используют при лечении простудных заболеваний, гриппе и ОРВИ.




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