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Кто возглавляет Совбез ООН в 2018 году

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Состав и председательство в Совете Безопасности ООН в 2018 году
© Sputnik

Состав председательствующих в Совбезе ООН стран в 2018 году - в инфографике Sputnik.

Состав и председательство в Совете безопасности ООН в 2018 году — в фотоленте Sputnik Беларусь.

Республика Казахстан начала первое в своей истории председательство в Совете безопасности ООН 1 января 2018 года.

Председатель Совбеза ООН осуществляет общее руководство деятельностью Совета безопасности, обеспечивает бесперебойную ежедневную работу при содействии секретариата ООН. Председатель выступает с заявлениями от имени СБ по согласованию с его членами, а также перед прессой по итогам обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту того или иного документа.

Ежеквартальные открытые дебаты СБ ООН на уровне постоянных представителей стран-членов ООН на тему "Ситуация на Ближнем Востоке, включая вопрос Палестины" пройдут 25 января. Также на традиционной основе в январе под председательством Казахстана состоятся открытые и закрытые обсуждения Советом ситуации в Сирии, Ливии, Демократической Республике Конго, ЦАР, Дарфуре, Западной Африке и Сахеле, Южном Судане, Мали, Сомали, Кипре и Колумбии. Намечено принятие ряда резолюций и заявлений Председателя.

Приоритеты Казахстана на посту члена Совета безопасности ООН в 2017–2018 годы обозначены в политическом обращении президента Назарбаева к СБ ООН под названием "Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира".

Всего их семь: достижение мира, свободного от ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов, продвижение интересов Центральной Азии при укреплении региональной безопасности и сотрудничества, противодействие терроризму, вопросы мира и бе­зопасности в Африке, обеспечение неразрывной связи между безопас­ностью и устойчивым развитием, адаптация Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам XXI века.




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