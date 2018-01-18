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Мозг человека: мал, да удал

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На что способен человеческий мозг
© Sputnik / Elnur Salayev

Мозг человека весит от 1020 до 1970 граммов, что составляет приблизительно 2% массы тела, при этом он способен на удивительные вещи.

Если представить себе все связи в мозге в виде одной линии, то она была бы в 7-8 раз длиннее, чем расстояние от Земли до Луны. Подробнее о том, что таит в себе человеческий мозг — в инфографике Sputnik Азербайджан.




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Мозг человека: мал, да удал

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