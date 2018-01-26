16:29 26 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Обзор цен на рынке Сухума

Получить короткую ссылку
Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (53)
16 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели цены на продукты на сухумском рынке существенно не изменились.

Местные помидоры можно купить за 70 рублей, а привозные в среднем стоят 120 рублей.

Из рыбы в продаже был только местный озерный карась. Отсутствие других видов рыбы продавцы объяснили тем, что на море был шторм, сейнера не вышли на рыбалку.

Продукт дня – апельсин

Апельсины –лидеры по содержанию витамина С, до 65 мг на 100 граммов апельсина. Насыщен ценными для человека витаминами А, группы В и Р. Находящееся во фрукте фитонциды – антибиотики природного происхождения, апельсин полезен в борьбе со множеством заболеваний. Апельсин — сокровище для тех, кто стремится иметь красивое и стройное тело. Калорийность апельсина низкая. Апельсины тонизируют, снижают чувствительность к резким перепадам температур и устраняют усталость.

Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (53)



Еще инфографика

  • Как получить кредит по карте Апра
    Последнее обновление: 18:31 24.01.2018
    18:31 24.01.2018

    Легко и просто: как получить кредит по карте "Апра"

    Как получить "пенсионный" или "зарплатный" кредит по банковской карте "Апра" и что для этого нужно, читайте в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия на примере Сбербанка республики.

    373
  • Турецкая военная операция в Сирии
    Последнее обновление: 17:38 23.01.2018
    17:38 23.01.2018

    Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

    Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.

    57
  • Самые страшные стихийные бедствия XXI века
    Последнее обновление: 19:10 20.01.2018
    19:10 20.01.2018

    Самые страшные стихийные бедствия XXI века

    С 2000 года в мире произошло более десяти тысяч стихийных бедствий. Ежедневно от наводнений, землетрясений, цунами, пожаров и других природных катастроф страдает более 650 тысяч человек. Где бедствия происходят чаще всего? Каким странам они причиняют наибольший ущерб? Растёт ли с каждым годом их количество?

    84
  • На что способен человеческий мозг
    Последнее обновление: 15:30 18.01.2018
    15:30 18.01.2018

    Мозг человека: мал, да удал

    Мозг человека весит от 1020 до 1970 граммов, что составляет приблизительно 2% массы тела, при этом он способен на удивительные вещи.

    103

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тотчиев Георгий Феликсович
    Если хочешь быть здоров

    Глава Минздрава Южной Осетии объяснил, зачем республике нужны платные медуслуги – ранее это предложение вызвало большой резонанс в обществе.

  • Сталик Ханкишиев
    Кулинарные войны

    Страничку российского кулинара Сталика Ханкишиева в Facebook заблокировали из-за полемики вокруг национальной принадлежности долмы.

  • Заседание парламента посвященное взлету цен
    Не обсуждается!

    Правящая партия Армении пока не обсуждала кандидатуру премьер-министра, который займет этот пост после перехода республики на парламентскую форму правления.

  • Грузовые вагоны. Архивное фото
    Железнодорожная пробка

    В южных регионах Казахстана наблюдаются заторы из российских порожних вагонов, которые скопились в республике из-за долгих новогодних каникул в России.

  • Мальчик с лошадью. Архивное фото
    Кровавый спорт

    В Кыргызстане в ходе состязаний по кок-бору (козлодрание) погиб двенадцатилетний наездник, которого сбил взрослый всадник.

  • Плакат на бирже труда
    Граждане тунеядцы

    В Беларуси декрет №1 о содействии занятости населения, заменит собой нашумевший декрет о "тунеядцах" – что в нем нового?

  • Здание посольства Латвийской Республики в Москве
    Сообразим на троих

    Латвийское объединение регионов полагает, что в ряде стран было правильнее и дешевле открыть общее консульство трех стран Балтии.

  • Рамунас Карбаускис, архивное фото
    Опасные связи

    Литовская оппозиция в Сейме планирует создать парламентскую комиссию, которая изучит связи главы "Союза крестьян и зеленых" Рамунаса Карбаускиса с Россией.

  • Больничный коридор
    В круге кори

    Молдавский Минздрав предупреждает о рисках, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соседних Украине и Румынии, где разбушевалась корь.

  • Тотчиев Георгий Феликсович
    Если хочешь быть здоров

    Глава Минздрава Южной Осетии объяснил, зачем республике нужны платные медуслуги – ранее это предложение вызвало большой резонанс в обществе.

  • Сталик Ханкишиев
    Кулинарные войны

    Страничку российского кулинара Сталика Ханкишиева в Facebook заблокировали из-за полемики вокруг национальной принадлежности долмы.

  • Заседание парламента посвященное взлету цен
    Не обсуждается!

    Правящая партия Армении пока не обсуждала кандидатуру премьер-министра, который займет этот пост после перехода республики на парламентскую форму правления.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
Вспоминая Высоцкого: архивные фото
Две звезды: Лера Адлейба и Милена Тачулия выступили на одной сцене
Две звезды: Лера Адлейба и Милена Тачулия выступили на одной сцене
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia