Обзор цен на рынке Сухума

За две недели цены на продукты на сухумском рынке существенно не изменились.
Местные помидоры можно купить за 70 рублей, а привозные в среднем стоят 120 рублей.
Из рыбы в продаже был только местный озерный карась. Отсутствие других видов рыбы продавцы объяснили тем, что на море был шторм, сейнера не вышли на рыбалку.
Продукт дня – апельсин
Апельсины –лидеры по содержанию витамина С, до 65 мг на 100 граммов апельсина. Насыщен ценными для человека витаминами А, группы В и Р. Находящееся во фрукте фитонциды – антибиотики природного происхождения, апельсин полезен в борьбе со множеством заболеваний. Апельсин — сокровище для тех, кто стремится иметь красивое и стройное тело. Калорийность апельсина низкая. Апельсины тонизируют, снижают чувствительность к резким перепадам температур и устраняют усталость.