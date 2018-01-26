Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели цены на продукты на сухумском рынке существенно не изменились.

Местные помидоры можно купить за 70 рублей, а привозные в среднем стоят 120 рублей.

Из рыбы в продаже был только местный озерный карась. Отсутствие других видов рыбы продавцы объяснили тем, что на море был шторм, сейнера не вышли на рыбалку.

Продукт дня – апельсин

Апельсины –лидеры по содержанию витамина С, до 65 мг на 100 граммов апельсина. Насыщен ценными для человека витаминами А, группы В и Р. Находящееся во фрукте фитонциды – антибиотики природного происхождения, апельсин полезен в борьбе со множеством заболеваний. Апельсин — сокровище для тех, кто стремится иметь красивое и стройное тело. Калорийность апельсина низкая. Апельсины тонизируют, снижают чувствительность к резким перепадам температур и устраняют усталость.